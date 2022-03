CONCERT PunX Place Guérin Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

CONCERT PunX
Place Guérin, le samedi 26 mars

Place Guérin, le samedi 26 mars à 18:00

OL’DIRTY BEAT présente: SAMEDI 26 MARS **►► BARREN? (Anacho-Punk / Paris) ◄◄** groupe dans la tradition AnarchoPunk 80′ anglaise tel que THE MOB ou des groupes sur CRASS Records!! [[https://symphonyofdestruction.bandcamp.com/album/distracted-to-death-diverted-from-reality-lp](https://symphonyofdestruction.bandcamp.com/album/distracted-to-death-diverted-from-reality-lp)](https://symphonyofdestruction.bandcamp.com/album/distracted-to-death-diverted-from-reality-lp) **►► TURQUOISE (D-Beat HcPunk / Paris) ◄◄** [[https://symphonyofdestruction.bandcamp.com/album/hantise-12](https://symphonyofdestruction.bandcamp.com/album/hantise-12)](https://symphonyofdestruction.bandcamp.com/album/hantise-12) Punk plus énergique, inspiré par la scène scandinavienne, comme TOTALITÄR **►► BYE BYE SHADOW (DarkPop / Gulvain) ◄◄** 1er concert avec des membres de HHM, LLAMAME LA MUERTE… Prix libre, ouverture 18h, Concert 19h Fin 22h à la salle de L’AVENIR, BREST En soutien pour l’ouverture d’un nouveau lieu autogéré à Brest

Prix Libre

Soirée concert avec 3 groupes
Place Guérin rue Navarin, 29200 Brest

2022-03-26T18:00:00 2022-03-26T22:00:00

