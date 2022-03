Concert : punk rock shows Sélestat, 23 avril 2022, Sélestat.

Concert : punk rock shows Sélestat

2022-04-23 – 2022-04-23

Sélestat Bas-Rhin

EUR Les concerts au bar le Tigre reprennent et c’est avec une soirée 100% PUNK ROCK que les murs vont trembler avec au programme : Skin of Tears, Escape, Punky Tunes et Kakoo.

+33 3 88 92 07 06

