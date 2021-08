Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon, Calvados Concert punk rock Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon Catégories d’évènement: Bretteville-sur-Odon

Concert punk rock 2021-08-28 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-28 01:00:00 01:00:00 Taverne Le Valhalla 4 avenue de la Grande Plaine
Bretteville-sur-Odon Calvados

Bretteville-sur-Odon Calvados Bretteville-sur-Odon Venez assister à un concert de punk rock à la taverne Le Valhalla.

De 20h à minuit Le groupe Punk rock Outrage se fera entendre ! Tout au long de cette soirée plusieurs activités vous serons proposées notamment un Escape Game sur le thème des Pirates créé par Le Valhöll, un tatoueur Le Corbeau d’Encre sera présent pour vous proposer différents flash, vous pourrez aussi assister à une démonstration de Béhourd avec l’équipe du Domaine de la Baronnerie, et pour les gourmands le food truck Au ptit truck sera présent pour vous proposer de délicieux burgers et frites maison.

