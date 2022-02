concert Punk/Rock à L’Usine – Marcoussis l’usine Marcoussis Catégories d’évènement: Essonne

Marcoussis

concert Punk/Rock à L’Usine – Marcoussis l’usine, 11 février 2022, Marcoussis. concert Punk/Rock à L’Usine – Marcoussis

l’usine, le vendredi 11 février à 21:00

Le Punk Rock revient en force à L’Usine le Vendredi 11 Février 2022 . Au menu les groupes Stup!d et King Phantom. Entrée libre et gratuite

entrée libre selon places disponibles

Soirée 100% Punk Rock avec Stup!d+King Phantom l’usine 3, rue du fond des prés, 91460 marcoussis Marcoussis Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T21:00:00 2022-02-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Marcoussis Autres Lieu l'usine Adresse 3, rue du fond des prés, 91460 marcoussis Ville Marcoussis lieuville l'usine Marcoussis Departement Essonne

l'usine Marcoussis Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcoussis/

concert Punk/Rock à L’Usine – Marcoussis l’usine 2022-02-11 was last modified: by concert Punk/Rock à L’Usine – Marcoussis l’usine l'usine 11 février 2022 l'usine Marcoussis Marcoussis

Marcoussis Essonne