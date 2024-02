Concert Punk: Les Ramoneurs de Menhirs MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge, samedi 16 mars 2024.

Concert Punk: Les Ramoneurs de Menhirs Avec Mad Cartoon, Les Prouters, Splinter Radio Samedi 16 mars, 20h00 MJC François Rabelais 14€ / 10€ adhérents

Les Ramoneurs de menhirs est un groupe de punk celtique français, originaire de Bretagne. Formé en 2006, il est constitué du couple de sonneurs Éric Gorce à la bombarde et Richard Bévillon au biniou, de Gwénaël Kere au chant et de Loran à la guitare électrique.

La distorsion saturée de la guitare se mêle aux timbres aigus des instruments traditionnels et la boite à rythme accompagne le rythme intense et répétitif de la danse bretonne.

MJC François Rabelais 12 grande rue 91600 Savigny sur Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France

