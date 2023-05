Concert PullMeUP Square Jean-Morin, 17 juin 2023, Paris.

Le samedi 17 juin 2023

de 16h30 à 19h00

.Tout public. gratuit

Concert Pop Rock – reprise & compos au kiosque Jean Morin paris XII

PullMeUp (PMU pour les Anarcho-Turfistes), groupe Punk-Rock du Sud-Est Parisien, s’est (re)formé en 2022 en accueillant ArrhNo et XTof aux guitares pour rejoindre Pat à la basse, Jo aux tambours et se mettre à leur tour derrière les micros pour soutenir Stef au chant.

Le temps des compositions, quelques reprises, et voilà ce groupe intergénérationnel, et intemporel, reparti sur les routes du rock.

Ce qu’ils aiment ? La scène, la scène et encore la scène ! Et on sent qu’ils s’y sentent bien.

Une musique puissante, tout en énergie, d’inspiration PunkRock-SkaReggae, dans laquelle ils balancent la même joie d’être ensemble à un public qui aime se laisser gagner par la jubilation contagieuse de cinq musiciens agités et remuants.

Square Jean-Morin 213, rue de Charenton 75012 Paris

Contact : 0689889628 arnaud.bouijoux@yahoo.fr https://m.facebook.com/p/Pullmeup-100027313702903/?_rdr https://m.facebook.com/p/Pullmeup-100027313702903/?_rdr

PullMeUp