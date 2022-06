Concert : Psaumes, airs et danses du XVIIe siecle

Concert : Psaumes, airs et danses du XVIIe siecle, 10 juillet 2022, . Concert : Psaumes, airs et danses du XVIIe siecle



2022-07-10 – 2022-07-10 EUR Avec ces « Psaumes, airs et danses », interprétés à l’orgue et au clavicorde, nous plongeons dans l’univers musical de « l’honnête homme » du XVIIème siècle. Qu’il soit sur son lieu de culte ou à la maison, seul ou en bonne compagnie, la musique l’accompagne quotidiennement dans sa prière, ses réjouissances ou ses plaisirs secrets. Avec ces « Psaumes, airs et danses », interprétés à l’orgue et au clavicorde, nous plongeons dans l’univers musical de « l’honnête homme » du XVIIème siècle. Qu’il soit sur son lieu de culte ou à la maison, seul ou en bonne compagnie, la musique l’accompagne quotidiennement dans sa prière, ses réjouissances ou ses plaisirs secrets. dernière mise à jour : 2022-06-18 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville