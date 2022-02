Concert promotionnel du trio « La Mère Michel » Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Catégories d’évènement: Dordogne

Le Buisson-de-Cadouin

Concert promotionnel du trio « La Mère Michel » Le Buisson-de-Cadouin, 14 mai 2022, Le Buisson-de-Cadouin.

2022-05-14

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Trio à tendance swing, rock & Cie ascendant chansons françaises.

Le trio La Mère Michel a ressorti des tiroirs les plus belles chansons françaises, d’hier à aujourd’hui. De Brel à Thomas Fersen, de Piaf à Sanseverino, ce trio composé d’un violoncelle, d’une guitare électrique et d’un clavier revisite à sa manière les standards. Trio à tendance swing, rock & Cie ascendant chansons françaises.

le bourg Foyer rural Le Buisson-de-Cadouin

