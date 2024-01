Concert « Promenons-nous dans les bois » Le Nayrac, samedi 3 février 2024.

Concert « Promenons-nous dans les bois » Le Nayrac Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-02-03

Par le Conservatoire de l’Aveyron Musique et Théâtre

Ce projet qui réunit cinq artistes- enseignants du Conservatoire de l’Aveyron ainsi qu’un professeur invité, met à l’honneur un programme musical de haut vol, avec notamment une superbe adaptation de « Pierre et le Loup » de Sergueï Prokofifiev. N’hésitez pas à venir découvrir cette formation musicale singulière et de haute qualité qui donnera à entendre un programme singulier synonyme d’une palette de couleurs sonores subtiles et enjouées !

Le programme :

« Suite d’après Corrette » de D. Milhaud

« Printemps » d’ H. Tomasi

« Pierre et le Loup » de S. Prokofiev

Les musiciens Dora BECKETT (Flûte) / Jean-Marc ARNAUD (Hautbois) / Jean-Marc HOUDARD (Clarinette) / Florence CHARRON (Saxophone et Récitante) / Anne-Laure BUREAU (Basson) / John LEPOULTIER (Cor)

Avec le soutien de la Commune du Nayrac et de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère.

Réservation conseillée

EUR.

Route de Laguiole

Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie



L’événement Concert « Promenons-nous dans les bois » Le Nayrac a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Terres d’Aveyron