Église Sainte-Marie des Batignolles, le dimanche 27 février à 16:00

extraits de l’opéra Porgy and Bess de Gershwin ———————————————- & Negro Spirituals traditionnels ——————————– par **SilgaTIRUMA Soprano** _Prix du Public aux Victoires de la Musique classique de Lettonie. La Radio Lettone lui décerne le prix du meilleur début de carrière. Depuis 2015, elle fait partie des Chœurs à l’Opéra de Paris._ **Christian Rodrigue MOUNGOUNGOU Baryton** _Depuis 2005, il est titulaire des chœurs à l’Opéra National de Paris où il a interprèté de nombreux rôles de soliste à l’Opéra._ **Philippe REVERCHON Piano** _Chef de chant & Pianiste titulaire des Chœurs de l’Opéra de Paris._

Entrée : Pass vaccinal – Participation Libre Aux Frais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T16:00:00 2022-02-27T17:30:00

