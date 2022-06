Concert-Promenade : » Promenade Improvisible » avec le Collectif de danse et musique improvisées Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière Paris Catégories d’évènement: île de France

« Kiosques en fête » : les Concerts-Promenades des Productions Chez Nous seront le dimanche 12 juin 2022 à 16h au Kiosque du Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière. Paris 9 avec « Promenade imprévisible », performance du Collectif d’improvisation de danse et musique – 45 minutes de création dans l’espace avec improvisations en son et mouvement autour de la structure du kiosque, son jardin, ses plantes, ses bruits… Productions Chez Nous s’est fixé un nouvel objectif : remettre à l’ordre du jour une pratique ancienne, celle des concerts-promenades en plein air et faire revivre ainsi les kiosques à musique parisiens d’antan. Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière 10 bis Avenue Trudaine 75009 Paris Contact : https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/ https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/

