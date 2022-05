Concert-Promenade : Pierre-Michel Sivadier Trio Kiosque de Jardin du Ranelagh – Paris 16 Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert-Promenade : Pierre-Michel Sivadier Trio Kiosque de Jardin du Ranelagh – Paris 16, 26 juin 2022, Paris. Le dimanche 26 juin 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit concert gratuit, ouvert à tous

Les Concerts-Promenades des Productions Chez Nous seront le dimanche 26 juin 2022 à 16h au Kiosque du Jardin du Ranelagh. Productions Chez Nous s’est fixé un nouvel objectif : remettre à l’ordre du jour une pratique ancienne, celle des concerts-promenades en plein air et faire revivre ainsi les kiosques à musique parisiens d’antan. Kiosque de Jardin du Ranelagh – Paris 16 1 Av. Prudhon 75016 Paris Contact : https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/ https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/

©Productions Chez Nous Concert-Promenade : Pierre-Michel Sivadier Trio

