Concert-promenade « Partitions graphiques » Musée de la musique / Cité de la musique-Philharmonie de Paris, 18 septembre 2021, Paris.

Concert-promenade « Partitions graphiques »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la musique / Cité de la musique-Philharmonie de Paris

### Le Musée de la musique invite trois ensembles musicaux pour interpréter leur version d’Opus incertain, partition graphique de Félix Rozen. _**Partitions graphiques**_ « Travaillant à l’intersection de la peinture et de la musique », Félix Rozen (1938-2013) a questionné le potentiel visuel et musical de la « partition graphique », forme d’écriture offerte à la fois au regard et à l’écoute. Trois ensembles – de musique contemporaine, jazz et rap – explorent l’imaginaire de cet artiste en interprétant la partition _Opus incertain_ récemment reçue en donation et exposée dans la collection permanente. **Félix Rozen,** **_Opus incertain_** **Léo Guédy Jazz Quartet** à 14h , 15h et 16h **Zoxea** à 14h30, 15h30 et 16h30 **Solistes de l’Ensemble Intercontemporain** à 15h, 16h et 17h

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Musée de la musique / Cité de la musique-Philharmonie de Paris Cité de la musique – 221 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00