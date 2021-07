Jard-sur-Mer Jard-sur-Mer JARD SUR MER, Vendée CONCERT «PROMENADE MUSICALE » Jard-sur-Mer Jard-sur-Mer Catégories d’évènement: JARD SUR MER

Vendée

CONCERT «PROMENADE MUSICALE » Jard-sur-Mer, 24 août 2021-24 août 2021, Jard-sur-Mer. CONCERT «PROMENADE MUSICALE » 2021-08-24 – 2021-08-24 Église Sainte Radégonde Place Sully

Jard-sur-Mer Vendée https://www.lez-arts-sur-mer.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-18 par

Détails Catégories d’évènement: JARD SUR MER, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Jard-sur-Mer Adresse Église Sainte Radégonde Place Sully Ville Jard-sur-Mer lieuville 46.4199#-1.57417