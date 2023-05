Concert-Promenade : Le soleil jazz quartet Kiosque du square Maurice Gardette, 2 juillet 2023, Paris.

Le dimanche 02 juillet 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Concert en plein-air, gratuit, ouvert à tous.

Le Soleil Jazz Quartette avec Arthur des Ligneris (saxophone ténor), Clément Garnault (trombone), Jean-Baptiste Loutte (batterie) et Yann Phayphet (contrebasse), vous propose un répertoire de la musique New Orleans – une musique dansante, pleine de vie, avec la puissance expressive du blues et le swing du jazz des années vingt – avec celui des standards de jazz et d’autres styles musicaux, pour créer un concert d’une heure original et ludique.

Dans le cadre des « Kiosques en fête » de la Ville

de Paris, l’association Productions Chez Nous remet à l’ordre du jour une

pratique ancienne, celle des concerts-promenades en plein air et fait revivre

ainsi les kiosques à musique parisiens d’antan. Le but est de favoriser de

manière informelle la convivialité, l’harmonie et la bonne entente entre les

passants, habitants du quartier, visiteurs, etc., qui bénéficient gratuitement

de cette prestation musicale.

Kiosque du square Maurice Gardette 2 Rue du Général Blaise 75011 Paris

Contact : https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/ https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/

