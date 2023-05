Concert-Promenade : Le Musequartet, quatuor à cordes Kiosque aux jardins des Champs-Élysées, 4 juin 2023, Paris.

Le dimanche 04 juin 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Concert en plein-air, gratuit, ouvert à tous.

Le MusequartetT de Galina Lanskaia (violon), Nelly Yervandyan (violon), Alexandre Mazin (alto) et Susae Ocampo (violoncelle) interprètera des œuvres du compositeur argentin, Astor Piazzolla, une musique à la fois passionnée et techniquement brillante qui mélange des éléments de tango, de jazz et de musique classique.

Dans le cadre des « Kiosques en fête » de la Ville

de Paris, l’association Productions Chez Nous remet à l’ordre du jour une

pratique ancienne, celle des concerts-promenades en plein air et fait revivre

ainsi les kiosques à musique parisiens d’antan. Le but est de favoriser de

manière informelle la convivialité, l’harmonie et la bonne entente entre les

passants, habitants du quartier, visiteurs, etc., qui bénéficient gratuitement

de cette prestation musicale.

Kiosque aux jardins des Champs-Élysées 3 avenue Edward Tuck 75008 Paris

Contact : https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/ https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/

