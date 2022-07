Concert promenade – Festival Baroque en Forez Merle-Leignec Merle-Leignec Catégories d’évènement: Loire

Loire Merle-Leignec Concert promenade à 15h avec balade au plan d’eau et visite du four à poix suivi à 16h d’un concert à l’église de Leignecq : Une trompette sans pistons Gilles Peseyres, trompette naturelle, Jean-Luc Perrot, orgue Œuvres de Purcell, Delalande, Clarke… le bourg Eglise Leignecq Merle-Leignec

