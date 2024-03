Concert promenade : « Entendez vous le souffle des Pierres » Jardin médiéval de l’abbaye de Trizay Trizay, samedi 1 juin 2024.

Concert promenade : « Entendez vous le souffle des Pierres » Concert-promenade « Entendez-vous le souffle des pierres ? » par le chœur des femmes « Les voix romanes » et le trio « Le Bel Ici » accompagnés du conteur Jérôme Berthelot. Samedi 1 juin, 20h00 Jardin médiéval de l’abbaye de Trizay 10 € par personne. Gratuit jusqu’à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T21:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T21:30:00+02:00

Concert-promenade « Entendez-vous le souffle des pierres ? » par le chœur des femmes « Les voix romanes » et le trio « Le Bel Ici » accompagnés du conteur Jérôme Berthelot.

Comme émanant du jardin médiéval, une douce poésie à fleur de voix embarque les visiteurs et les accompagne dans le verger, entre les bancs potagers pour aller murmurer jusqu’aux pierres de l’abbaye.

Les mots et les chants entrent en résonance avec les paysages qui les accueillent. Chaque lieu devient ainsi une nouvelle partition, originale et insolite.

Réservation conseillée.

Jardin médiéval de l’abbaye de Trizay 3 allée de Chizé, 17250 Trizay, Charente-Maritime Trizay 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 34 25 http://www.abbayedetrizay17.fr https://www.facebook.com/abbaye.trizay;https://www.youtube.com/watch?v=f2EyC_Xmo-0 [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 34 25 »}] L’abbaye de Trizay, fondée au tournant des XIe et XIIe siècles renoue avec la tradition du jardin médiéval. Sur plus d’un hectare et demi, à l’entrée du monastère, ce jardin comprend 5 espaces :

* Le cloître, planté de végétaux décoratifs présents dans les jardins à la fin du Moyen Âge. Les chevaliers, de retour de croisades ramènent des plantes nouvelles et insufflent des images de jardins d’Orient. Au centre la fontaine d’où partent les 4 fleuves qui irriguent la terre.

* L’herbularius, « les simples » cultivées dans un carré, forme parfaite, œuvre divine. Les simples sont utilisées, au contraire des apothicaires, sans préparation.

* L’hortus, le potager car les moines vivent en quasi-autarcie et doivent aussi l’hospitalité.

* Le pré-haut ou prairie naturelle, espace de repos.

* Le verger, l’arbre incarnant au Moyen Âge la résurrection.

©lesvoixromanes