Concert-Promenade : Duo Schiller-Power, violon et harpe Square Franck Bauer Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Concert-Promenade : Duo Schiller-Power, violon et harpe Square Franck Bauer, 14 mai 2023, Paris. Le dimanche 14 mai 2023

de 15h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Violoniste, Jennifer Schiller et harpiste, Marta Power mènent la danse : au programme, œuvres de Piazolla, Backofen, Tchaikovsky, Granados, Massenet et Monti. Dans le cadre des « Kiosques en fête » de la Ville de Paris, l’association Productions Chez Nous remet à l’ordre du jour une pratique ancienne, celle des concerts-promenades en plein air et fait revivre ainsi les kiosques à musique parisiens d’antan. Le but est de favoriser de manière informelle la convivialité, l’harmonie et la bonne entente entre les passants, habitants du quartier, visiteurs, etc., qui bénéficient gratuitement de cette prestation musicale. Square Franck Bauer 26 rue Dupleix 75015 Paris Contact : https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/ https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/

©Productions Chez Nous Concert-Promenade : Duo Schiller-Power

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Square Franck Bauer Adresse 26 rue Dupleix Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Square Franck Bauer Paris

Square Franck Bauer Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert-Promenade : Duo Schiller-Power, violon et harpe Square Franck Bauer 2023-05-14 was last modified: by Concert-Promenade : Duo Schiller-Power, violon et harpe Square Franck Bauer Square Franck Bauer 14 mai 2023 Paris Square Franck Bauer Paris

Paris Paris