Chansons intemporelles du patrimoine des musiques actuelles ainsi que quelques pièces originales, arrangées pour quatre voix et interprétées par des chanteurs lyriques, accompagnés d’un guitariste aux influences jazz et brésiliennes. Dans le cadre des « Kiosques en fête » de la Ville de Paris, l’association Productions Chez Nous remet à l’ordre du jour une pratique ancienne, celle des concerts-promenades en plein air et fait revivre ainsi les kiosques à musique parisiens d’antan. Le but est de favoriser de manière informelle la convivialité, l’harmonie et la bonne entente entre les passants, habitants du quartier, visiteurs, etc., qui bénéficient gratuitement de cette prestation musicale. Concert en plein-air, gratuit, ouvert à tous. Kiosque du square Edouard Vaillant 48 Avenue Gambetta 75020 Paris Contact : https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/ https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/

Concert-Promenade : CHAMPAGNE ! Polyphonie vocale

