CONCERT PROGRAMME ELITE Salle Cortot Paris, lundi 17 juin 2024.

Découvrez, avec cette saison des Rencontres musicales de Cortot, la richesse des activités déployées au sein de l’École Normale de Musique de Paris, cette institution unique où se côtoient les grands solistes et pédagogues d’aujourd’hui et les futures étoiles de la scène musicale classique. Au fil des concerts et évènements, suivez les temps forts de l’année dans l’écrin de la Salle Cortot : classes publiques de maîtres prestigieux, récitals de lauréats, de professeurs, de jeunes solistes issus de l’École, concerts de l’orchestre ou de partenaires artistiques.Le Programme Elite est un concept unique, un programme d’excellence préparant et accompagnant les grands artistes de demain. Véritable tremplin vers une carrière professionnelle, ce programme a pour objectif d’optimiser les chances de remporter des grands prix internationaux et de s’insérer dans le milieu musical.Destiné aux musiciens post-master, le programme est entièrement organisé en fonction des besoin et du projet de chacun.De grands professeurs internationaux y sont associé. Parmi eux, Véronique Gens (chant), Jean-Philippe Collard (piano) et le Quatuor Modigliani.Les jeunes artistes sélectionnés peuvent suivre ce programme sans contrainte financière.PROGRAMMEQuatuor ElmireQuatuor MagentaQuatuor NovoAvec la participation du Quatuor Modigliani

Tarif : 12.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-06-17 à 20:00

Salle Cortot 78, rue Cardinet 75017 Paris 75