Ricquebourg Ricquebourg Oise, Ricquebourg Concert privé de Nathan Couture Ricquebourg Ricquebourg Catégories d’évènement: Oise

Ricquebourg

Concert privé de Nathan Couture Ricquebourg, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Ricquebourg. Concert privé de Nathan Couture 2021-07-03 18:00:00 – 2021-07-04 19:00:00

Ricquebourg Oise Ricquebourg 10 Concert privé de Nathan Couture, auteur compositeur interprète guitare/voix au Château de Ricquebourg. – Le samedi 3 juillet à 18h : Concert Apéritif. – Le dimanche 4 juillet à 16h : Concert Thé Café. Réservations par mail ou par téléphone : – chateaudericquebourg@laposte.net – 06 83 10 42 07 – denis.lamy@free.fr – 06 88 59 74 32 Concert privé de Nathan Couture, auteur compositeur interprète guitare/voix au Château de Ricquebourg. – Le samedi 3 juillet à 18h : Concert Apéritif. – Le dimanche 4 juillet à 16h : Concert Thé Café. Réservations par mail ou par téléphone : – chateaudericquebourg@laposte.net – 06 83 10 42 07 – denis.lamy@free.fr – 06 88 59 74 32 © JF Marquis dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Ricquebourg Étiquettes évènement : Autres Lieu Ricquebourg Adresse Ville Ricquebourg lieuville 49.55541#2.757