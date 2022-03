Concert Printemps Vocal du Choeur “Variantes” Châtenoy-le-Royal Châtenoy-le-Royal Catégories d’évènement: Châtenoy-le-Royal

Musique et Expressions CONCERT Printemps vocal du CHOEUR "VARIANTES" dimanche 3 avril 2022 à 16h 30 à la Salle des Fêtes de Châtenoy le Royal avec la chorale invitée de St Germain du Plain "COMME UN SOLEIL" accompagnée de son ORCHESTRE. Les répertoires sont composés de chansons françaises en partie dirigée par T. POTRAT pour le chœur "Variantes" et N. RUFFIN pour "Comme un soleil". Le tarif est fixé à 10 € – gratuit moins de 12 ans

