Concert Printemps des poètes Médiathèque Salon-de-Provence, vendredi 15 mars 2024.

La Médiathèque vous invite à fêter le Printemps des poètes !

Quand la guitare d’Alexia Greco rencontre le stylo de Lionel Mazari… Le duo Tête de Linotte et Cœur d’Artichaut mêle musique et poésie. Aventuriers du rêve éveillé, ils empruntent les chemins buissonniers de la poésie chantée et racontée, entre humour décalé et délicatesse musicale.



Un spectacle d’une durée d’une heure, qui nous accompagne en toute légèreté vers une nuit émaillée de doux rêves étranges.



Tout public

Inscriptions au 04 90 56 74 16 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:00:00

fin : 2024-03-15

Médiathèque Boulevard Aristide Briand

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bibliotheque@salon-de-provence.org

