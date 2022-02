Concert Printemps de la Bloosmusik – Roger Halm Mutzig, 12 mars 2022, Mutzig.

Concert Printemps de la Bloosmusik – Roger Halm Mutzig

2022-03-12 20:30:00 – 2022-03-12

Mutzig Bas-Rhin Mutzig

Musique traditionnelle Alsacienne, Egerländer, Böhmisch et Tchèque. Orchestre de 21 musiciens avec solistes, un witzmann ( histoires et blagues) et chanteurs. 6 compositeurs Alsaciens au sein de l’ensemble. Rajeunissement et dépoussiérage de vielles mélodies.

Concert de musique traditionnelle alsacienne et allemande

+33 6 52 28 39 37

Musique traditionnelle Alsacienne, Egerländer, Böhmisch et Tchèque. Orchestre de 21 musiciens avec solistes, un witzmann ( histoires et blagues) et chanteurs. 6 compositeurs Alsaciens au sein de l’ensemble. Rajeunissement et dépoussiérage de vielles mélodies.

Mutzig

dernière mise à jour : 2022-02-03 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig