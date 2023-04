Concert | Printempo | Isabelle Pazar Fondation des États-Unis Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le mardi 09 mai 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. Jusqu’à 15 ans. gratuit

Pour débuter cette nouvelle édition de Printempo, c’est la flutiste Isabelle Pazar qui vous invite à découvrir des œuvres de Poulenc, Dutilleux et Bolling. En tant que récipiendaire d’une bourse Fulbright 2022-23, Isabelle Pazar étudie cette année le développement historique des méthodes pédagogiques et le style de performance de “l’école de la flûte française” avec l’interprète et enseignante Patricia Nagle. De nombreuses œuvres pour la flûte Boehm ont été composées dans le cadre du Concours de Prix qui a lieu chaque année au Conservatoire de Paris. Retrouvez le programme détaillé du festival Printempo 2023 ici. Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/isabelle-pazar-printempo-2023/ contact@fondationdesetatsunis.org https://fb.me/e/VuOcnqex https://fb.me/e/VuOcnqex https://my.weezevent.com/concert-printempo-isabelle-pazar

