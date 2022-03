Concert printanier de la Société de Musique Concordia Meistratzheim Meistratzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Meistratzheim

Concert printanier de la Société de Musique Concordia Meistratzheim, 27 mars 2022, Meistratzheim. Concert printanier de la Société de Musique Concordia Meistratzheim

2022-03-27 – 2022-03-27

Meistratzheim Bas-Rhin Meistratzheim EUR Concert printanier de musique populaire proposé par la Société de Musique Concordia de Meistratzheim sous la direction de Hubert Frey, la société anime elle même l’après-midi. Petite restauration : saucisses chaudes, sandwiches, desserts et boissons.

Programme musical dans le document à télécharger. Concert printanier de musique populaire proposé par la Société de Musique Concordia de Meistratzheim, sous la direction de Hubert Frey. Petite restauration. +33 6 15 42 98 10 Concert printanier de musique populaire proposé par la Société de Musique Concordia de Meistratzheim sous la direction de Hubert Frey, la société anime elle même l’après-midi. Petite restauration : saucisses chaudes, sandwiches, desserts et boissons.

Programme musical dans le document à télécharger. Meistratzheim

dernière mise à jour : 2022-03-14 par Office de tourisme d’Obernai

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Meistratzheim Autres Lieu Meistratzheim Adresse Ville Meistratzheim lieuville Meistratzheim Departement Bas-Rhin

Meistratzheim Meistratzheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meistratzheim/

Concert printanier de la Société de Musique Concordia Meistratzheim 2022-03-27 was last modified: by Concert printanier de la Société de Musique Concordia Meistratzheim Meistratzheim 27 mars 2022 Bas-Rhin Meistratzheim

Meistratzheim Bas-Rhin