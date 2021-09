Agde Agde Agde, Hérault CONCERT – PRINCESSES DE HAENDEL ET SERVANTES DE MOZART Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

CONCERT – PRINCESSES DE HAENDEL ET SERVANTES DE MOZART Agde, 26 septembre 2021, Agde. CONCERT – PRINCESSES DE HAENDEL ET SERVANTES DE MOZART 2021-09-26 18:00:00 – 2021-09-26

Agde Hérault Agde Concert avec Delphine Mégret, soprano; Shani Mégret, violoncelliste; Éric Laur, clavecin. Ce joli trio s’est illustré cet été lors du Festival de l’Abbaye de Sylvanès avec ce programme original autour de deux compositeurs majeurs du XVIIIème siècle.

Aux héroïnes de Haendel bien malmenées par les trahisons, les tricheries et la suprématie masculine succèdent les servantes malicieuses de Mozart, astucieuses et bien résolues à tenir leur cap sans se laisser piéger.

La belle voix de Delphine Mégret et la subtilité de ses interprétations font merveille dans ce répertoire auquel nos deux instrumentistes offrent un écrin absolument enchanteur ! Concert avec Delphine Mégret, soprano; Shani Mégret, violoncelliste; Éric Laur, clavecin. agdemusica.asso@gmail.com +33 6 01 23 03 05 Concert avec Delphine Mégret, soprano; Shani Mégret, violoncelliste; Éric Laur, clavecin. Ce joli trio s’est illustré cet été lors du Festival de l’Abbaye de Sylvanès avec ce programme original autour de deux compositeurs majeurs du XVIIIème siècle.

Aux héroïnes de Haendel bien malmenées par les trahisons, les tricheries et la suprématie masculine succèdent les servantes malicieuses de Mozart, astucieuses et bien résolues à tenir leur cap sans se laisser piéger.

La belle voix de Delphine Mégret et la subtilité de ses interprétations font merveille dans ce répertoire auquel nos deux instrumentistes offrent un écrin absolument enchanteur ! dernière mise à jour : 2021-09-14 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville 43.31236#3.46848