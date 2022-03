CONCERT – PRINCESS ERIKA Thionville, 19 mars 2022, Thionville.

CONCERT – PRINCESS ERIKA Thionville

2022-03-19 – 2022-03-19

Thionville Moselle

20 EUR

Princess Erika, de son vrai nom Erika Dobong’na, est une chanteuse, actrice et comédienne française populaire. Notre Princess produit, écrit, compose, chante et joue la comédie, elle est très présente au théâtre, à la radio et à la télévision (Camping Paradis, Access, Les Grosses Têtes etc.).

2021 est marquéé par les restrictions sanitaires imposées par la pandémie covid19. Pour Erika, les répétitions continuent avec son trio, et un album est en cours de réalisation. Elle s’est adjointe les services de Louis Ville pour la réalisation de celui-ci et le résultat est un album très lumineux, le terme de variété au sens étymologique prend son sens, l’ADN reggae est toujours présent mais plus enrichi dans un joyeux mélange de genres, de la pop à la soul, en passant par le rock, le jazz, etc.,

Il sera très personnel, mu par une envie d’authenticité, un magnifique virage en douceur, le reflet de ce qu’est Princess Erika aujourd’hui…

+33 3 82 88 26 87 http://www.adagio.thionville.fr/

PRINCESS ERIKA

Thionville

