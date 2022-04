Concert Preuilly-sur-Claise, 22 mai 2022, Preuilly-sur-Claise. Concert Preuilly-sur-Claise

2022-05-22 15:30:00 – 2022-05-22

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire Orchestre d’Harmonie de Joué- les -Tours. Rendez-vous dans le jardin derrière la mairie. Orchestre d’Harmonie de Joué-les Tours. mariejostam@gmail.com +33 7 71 13 88 57 Orchestre d’Harmonie de Joué- les -Tours. Rendez-vous dans le jardin derrière la mairie. Preuilly-sur-Claise

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Preuilly-sur-Claise Autres Lieu Preuilly-sur-Claise Adresse Ville Preuilly-sur-Claise lieuville Preuilly-sur-Claise Departement Indre-et-Loire

Concert Preuilly-sur-Claise 2022-05-22 was last modified: by Concert Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise 22 mai 2022 Indre-et-Loire Preuilly-sur-Claise

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire