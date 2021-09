Concert Prestige #2 ⸱ Reine des Dunes BFM – Bâtiment des Forces Motrices, 16 novembre 2021, Genève.

BFM – Bâtiment des Forces Motrices, le mardi 16 novembre à 20:30

**Programme** ⸱ Johannes Brahms (1833-1897) Symphonie n°4 en mi mineur ⸱ Pièces jazz, soul et gospel avec Dee Dee Bridgewater (arrangements pour orchestre: Jonathan Keren) **DEE DEE BRIDGEWATER** Depuis près d’un demi siècle, la géante du jazz et du blues Dee Dee Bridgewater révolutionne le monde de la musique, grâce à son approche audacieuse et à sa voix bouleversante de beauté et de profondeur. Exploratrice, pionnière et precurseuse, cette légende vivante est aussi la gardienne des traditions du gospel afro-américain, faisant redécouvrir ce langage musical spirituel aux auditeurs du monde entier. Les nombreux enregistrements de Dee Dee Bridgewater ont été récompensés par divers prix internationaux. Ses albums en hommage à Ella Fitzgerald et à Billie Holliday sont considérés aujourd’hui comme des références absolues dans le domaine du jazz et du blues. Son dernier album « Memphis… Yes, I’m Ready » est un hommage bouleversant à sa ville natale et à ses origines. **FRANCESCO CINIGLIO** Jeune prodige, Francesco Ciniglio a commencé à jouer des percussions et de la batterie à l’âge de six ans seulement, sous la tutelle du grand maître italien Sergio Di Natale. Très attendu dans le monde du jazz, son nouvel album « The Locomotive Suite » sortira cet été chez le label Whirlwind Recordings, avec lequel il signe un contrat exclusif. Doté d’un langage musical captivant, ce nouvel opus présente un mariage entre textures sonores luxuriantes et rythmes endiablés, dans un souhait de proposer aux auditeurs un voyage artistique qui s’inspire de musiques venant des quatre coins du monde.

de 10.- à 65.- CHF

BFM – Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève



