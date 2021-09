Genève BFM - Bâtiment des Forces Motrices Genève Concert Prestige #1 ⸱ L’Appel des Vagues BFM – Bâtiment des Forces Motrices Genève Catégorie d’évènement: Genève

Concert Prestige #1 ⸱ L’Appel des Vagues BFM – Bâtiment des Forces Motrices, 30 septembre 2021, Genève. Concert Prestige #1 ⸱ L’Appel des Vagues

BFM – Bâtiment des Forces Motrices, le jeudi 30 septembre à 20:00

Ne manquez pas l’ouverture de la saison 21/22 du Geneva Camerata! Nommé l’Appel des Vagues, le premier Concert Prestige aura lieu le 30 septembre au Bâtiment des Forces Motrices à Genève. Venez découvrir le célèbre violoncelliste Truls Mørk et l’inclassable trompettiste jazz Avishai Cohen qui se produira en compagnie de son batteur, Ziv Ravitz! **Programme** WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791) SYMPHONIE N°35, « HAFFNER » DIMITRI CHOSTAKOVITCH (1906 – 1975) CONCERTO POUR VIOLONCELLE N°1 IMPROVISATIONS JAZZ AVEC AVISHAI COHEN ET ZIV RAVITZ (arrangements pour orchestre : Jonathan Keren) **TRULS MØRK** – violoncelle **AVISHAI COHEN** – trompette jazz **ZIV RAVITZ** – batterie **DAVID GREILSAMMER** – direction

de 10.- à 65.- CHF

L’Appel des Vagues, un concert du Geneva Camerata avec Truls Mørk, Ziv Ravitz et Avishai Cohen à découvrir le 30 septembre 2021 au Bâtiment des Forces Motrices, Genève. BFM – Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T20:00:00 2021-09-30T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu BFM - Bâtiment des Forces Motrices Adresse Place des Volontaires 2, 1204 Genève Ville Genève lieuville BFM - Bâtiment des Forces Motrices Genève