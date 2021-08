Concert Pressignac-Vicq, 5 août 2021, Pressignac-Vicq.

Concert 2021-08-05 17:30:00 – 2021-08-05 Vicq Eglise de Vicq

Pressignac-Vicq Dordogne Pressignac-Vicq

La très ancienne église de Vicq et son cadre bucolique frémiront cette année encore sous les doigts des musiciens qui viennent régulièrement partager leur talent avec une nature généreuse : pour preuve : deux pianos sont attendus dans l’église !

Jeudi prochain, 5 août, à 17 h 30, Nicolas Vallette , flûtiste, et Agnès Bonjean piano, de l’ensemble Pyxis, avec Christophe Geissler, piano, interprèteront la fameuse suite pour deux pianos de Rachmaninov, et quelques pièces pour flûte dans le répertoire classique du XIXème et XXème siècle.

L’association Entre Terre Et Pierre, dont le but ultime tend à la restauration de l’église, se réjouit de ce partenariat qui la met en valeur.

La très ancienne église de Vicq et son cadre bucolique frémiront cette année encore sous les doigts des musiciens qui viennent régulièrement partager leur talent avec une nature généreuse : pour preuve : deux pianos sont attendus dans l’église !

Jeudi prochain, 5 août, à 17 h 30, Nicolas Vallette , flûtiste, et Agnès Bonjean piano, de l’ensemble Pyxis, avec Christophe Geissler, piano, interprèteront la fameuse suite pour deux pianos de Rachmaninov, et quelques pièces pour flûte dans le répertoire classique du XIXème et XXème siècle.

L’association Entre Terre Et Pierre, dont le but ultime tend à la restauration de l’église, se réjouit de ce partenariat qui la met en valeur.

+33 6 75 83 72 93

La très ancienne église de Vicq et son cadre bucolique frémiront cette année encore sous les doigts des musiciens qui viennent régulièrement partager leur talent avec une nature généreuse : pour preuve : deux pianos sont attendus dans l’église !

Jeudi prochain, 5 août, à 17 h 30, Nicolas Vallette , flûtiste, et Agnès Bonjean piano, de l’ensemble Pyxis, avec Christophe Geissler, piano, interprèteront la fameuse suite pour deux pianos de Rachmaninov, et quelques pièces pour flûte dans le répertoire classique du XIXème et XXème siècle.

L’association Entre Terre Et Pierre, dont le but ultime tend à la restauration de l’église, se réjouit de ce partenariat qui la met en valeur.

©JL Janssens

dernière mise à jour : 2021-08-02 par