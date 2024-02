Concert Présentation de la musique baroque Pavillon de l’Arquebuse Beaune, samedi 6 avril 2024.

Concert Présentation de la musique baroque Pavillon de l’Arquebuse Beaune Côte-d’Or

Présentation de la musique baroque à travers la flûte à bec et le violon baroque

Noémie MURACH: flûtes à bec et basson ancien

William NATIVIDADE: violon et alto baroque

Entrée libre sans réservation 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 16:00:00

fin : 2024-04-06

Pavillon de l’Arquebuse Boulevard Maréchal Joffre

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté cembbourgogne1@gmail.com

L’événement Concert Présentation de la musique baroque Beaune a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1