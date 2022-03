CONCERT Premières Scènes / Tremplin “Complot sur le Campus” Le Noctambule / MJC, 26 mars 2022, Albi.

Le Noctambule / MJC, le samedi 26 mars à 19:30

Cette soirée sera également l’occasion de proposer un TREMPLIN puisqu’elle est co-organisée avec les Comploteurs Festifs de l’université de Champollion. En effet, via ce tremplin, cette asso de joyeux comploteurs, organisatrice de l’éco-festival « Complot sur le campus », qui aura lieu du 14 au 16 avril, permettra à un des groupes « Premières Scènes » de fouler à leur tour la scène en 1ère partie d’une des 3 soirées du festival ! « Premières Scènes » du samedi 26 mars : dès 19h, une scène ouverte sera proposée au foyer de la MJC : avis aux musiciens, slameurs, chanteurs, rappeurs … La scène sera à vous ! Puis 3 groupes vont se succéder sur la scène du Noctambule, pour le plus grand plaisir de tous : **Alch3my (Rock) :** groupe aux influences post grunge des 90’s, qui cherche dans la simplicité et l’efficacité, à toucher le cœur des gens. **Wetried (Rock / Métal) :** groupe de jeunes gaillacois passionnés par la musique Rock/Métal. A leurs débuts en 2017, ils reprenaient les morceaux de System of a down. Ces 5 musiciens se consacrent à présent à leurs compositions. **Paddang (Psychedelic Garage Rock)** : Paddang tire son nom d’un voyage en Indonésie. Animé par le mysticisme local, le trio façonne son univers à l’image des légendes ancestrales : primitif, hypnotique, puissant. Sur des rythmes lourds, incisifs, parfois même autoritaires, Paddang forge ses riffs brûlants dans les déserts arides et emprunte à la jungle Balinaise ses mélodies envoûtantes.

Participation libre mais demandée

Les concerts « premières scènes » reviennent en force ! Chaque trimestre, c’est un concert dédié à des groupes amateurs venus tout droit du Tarn et plus largement de la région.

Le Noctambule / MJC 13 rue de la République 81000 ALBI Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T19:30:00 2022-03-26T23:00:00