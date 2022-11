Concert pour un toit Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: 13001

13001 Concert pour un Toit à l’église St Férréol, Vieux Port, au bénéfice de l’association Cent pour un Toit.



Avec la Nouvelle Chorale et les Belles de Mai



Direction artistique : Brigitte Fabre



B. Fabre a fondé l'ensemble vocal les Vallonés en 1990. Elle se consacre, depuis, à la direction de chœur (les Belles de Mai, la Nouvelle Chorale), se passionne pour les aspects pédagogiques, se forme au long de sa carrière : stages de direction de chœur mais aussi rythmique Dalcroze, accompagnement piano, flûte traversière, pratique du Do-In-Qi-Gong…), travail de la voix (cours de chant), dont elle fait profiter ses choristes et élèves. Elle conçoit des projets dans lesquels l'intervention d'autres musiciens et chanteurs professionnels agit en interaction avec les chanteurs amateurs qu'elle forme.

