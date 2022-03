Concert pour Soliste, Chœur et Orgues Castanet-Tolosan, 3 avril 2022, Castanet-Tolosan.

Castanet-Tolosan, le dimanche 3 avril à 17:30

Le concert de Printemps sera l’occasion d’inviter l’Ensemble **In Nomine**. Pour l’occasion, cet ensemble, dirigé par **Didier Borzeix**, interprètera des pièces de la Renaissance et baroques. Après la « Johannes Passion » en 2017, l’ensemble vocal In Nomine renoue avec l’œuvre sacrée de **Heinrich Schütz** pour une nouvelle « passion » celle-ci de « St Matthieu ». Quelques pièces de **Guillaume Bouzignac** en rapport avec la semaine sainte et trois « Stabat Mater » composent ce programme élaboré malgré les difficultés liées à la crise sanitaire. Trois pièces d’orgue seront entendues à divers moments du concert. Distribution : * **Jean Leblanc**, ténor (l’évangéliste) ; * **Annie Guari**, viole de Gambe ; * **Patrick Vivien**, théorbe ; * **Vincent Feuvrier**, grand orgue ; * **Didier Borzeix**, orgue positif et direction

Tarif normal : 15 € / Tarif réduit (membre, chômeurs, étudiants < 28 ans) : 10 € / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Eglise de Castanet-Tolosan

