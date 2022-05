Concert pour l’Ukraine Serres-Morlaàs, 17 juin 2022, Serres-Morlaàs.

Concert pour l’Ukraine Salle des fêtes 1 rue de l’église Serres-Morlaàs

2022-06-17 – 2022-06-17 Salle des fêtes 1 rue de l’église

Serres-Morlaàs Pyrénées-Atlantiques Serres-Morlaàs

EUR 10 10 Deux chorales : Verveine et Charentaises et La Clé des Chants, programme très éclectique du sacré à la variété en passant par les chants du monde. Intermède musical au piano et à l’accordéon par des élèves adultes de l’école de musique de Morlaàs.

+33 6 27 14 10 88

ACS Serres-Morlaàs

