Concert pour l’Ukraine Salle l’Artymès, 15 avril 2022, Mesquer.

Concert pour l’Ukraine

Salle l’Artymès, le vendredi 15 avril à 18:30

L’intégralité des dons sera remise à la croix rouge de Saint Nazaire (partenaire et présent à la soirée) et attribués à 100% pour les victimes de la Guerre en UKRAINE. Avec **Les 2Moiselles** (reprises des plus belles chansons Françaises et Internationales d’hier et d’aujourd’hui), **Bernard Lomé** (accompagné au piano par Yann Le Long), **Pauline Fleur des Marais**( 4 musiciens pour un conte enchanteur “un paludier découvre que la Mer est devenue douce et que les mouettes ont disparues”), **Titus’Olo** (chanson à la demande à la sauce swing en interaction avec le public), **Celmar** (reprises de grands standard de Funk et de disco comme Ray Charles, James Brown, Barry White, Lionel Ritchie), **Les Mâls de Mer Folk** (Celtic – Mariné).

L’intégralité des dons sera remise à la croix rouge de Saint Nazaire (partenaire et présent à la soirée) et attribués à 100% pour les victimes de la Guerre en UKRAINE. Avec Les 2Moiselles (repris…

Salle l’Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T18:30:00 2022-04-15T22:30:00