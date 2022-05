Concert pour l’Ukraine Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauvillé Haut-Rhin Ribeauvillé EUR Profiter d’un concert tout en étant solidaire avec l’Ukraine : c’est ce que vous propose l’association pour la promotion des orgues de l’église Saint Grégoire ! Au programme, Martin Gester à l’orgue sur des airs d’opéras avec des morceaux de JS Bach, de Rameau ou encore de Verdi. L’église Saint Grégoire accueille un concert solidaire pour l’Ukraine avec pour thème Toccatas et airs d’opéras . Au programme : des morceaux de Bach, de Haendel, de Rameau et de Verdi. +33 3 89 73 20 00 Profiter d’un concert tout en étant solidaire avec l’Ukraine : c’est ce que vous propose l’association pour la promotion des orgues de l’église Saint Grégoire ! Au programme, Martin Gester à l’orgue sur des airs d’opéras avec des morceaux de JS Bach, de Rameau ou encore de Verdi. Ribeauvillé

