CONCERT POUR L'UKRAINE Puisserguier, 5 février 2023

Puisserguier Hérault

2023-02-05 – 2023-02-05

Concert pour l’Ukraine et pour la paix dans le monde

Les Amis de l’Orgue de Puisserguier vous proposent un concert de grande qualité et divertissant avec la participation d’Alisa Vasylkova, réfugiée ukrainienne et musicienne professionnelle, jouant de la mandoline et divers instruments traditionnels, accompagnée à l’orgue par le Puisserguierain Christopher Hainsworth.

Programme populaire et folklorique associé aux grands maîtres comme Vivaldi et Bach.

Présenté par les Amis de l’Orgue

Alisa Vasylkova: mandoline, voix, saz et Christopher Hainsworth à l’orgue

Vivaldi – Musiques d’Ukraine, Turquie, Irlande…

Entrée libre – Collecte pour l’Ukraine

+33 6 83 48 69 88

dernière mise à jour : 2023-01-23 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN