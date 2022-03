Concert pour l’Ukraine Église de La Madeleine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dimanche 20 mars, à 15h avec la participation de Guy Trouvron, soliste, Tatiana Probst, sopran, Gosha Kowalinska, mezzo, Patrick Garayt, téno, Eric Martin-Bonnet,basse Choeur et orchestre français d’Oratorio – violon solo : Siturus Kyriaziopoulos Direction : Jean-Pierre LORE Places 50€ et 20€ location : Billetweb – Fnac, Ticketnet – Billetreduc, [c.o.f.o.@orange.fr](mailto:c.o.f.o.@orange.fr). et à l’église à partir de 14h Requiem de Mozart – Dimitri Bortniansky: ouverture d’Alcide – Haydn: concerto pour trompette, l’ensemble des artistes étant bénévoles, l’intégralité de la recette sera reversée à l’Ambassade d’Ukraine Église de La Madeleine Place de La Madeleine, 75008 Paris Paris Quartier de la Madeleine

