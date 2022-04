concert pour l’ukraine Cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Concert pour l'ukraine, LUNA ROSSA , SCHNAUZERS IN THE BOX. Samedi 09 Avril 20h30 au foyer familial. Entrée gratuite don au châpeau. Buvette sur place reservés au profit de l'UKRAINE.

