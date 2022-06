CONCERT POUR L’UKRAINE

CONCERT POUR L’UKRAINE, 10 juillet 2022, . CONCERT POUR L’UKRAINE



2022-07-10 – 2022-07-10 EUR 14 14 Concert proposé par un groupe de musiciens de l’orchestre national de montpellier et avignon pour l’ukraine

tous les fonds seront reversés à l’association sos ukraine montpellier pour aider les familles de réfugiés .

à l'issue du concert , verre de l'amitié pour échanger avec des ukrainiens accueillis dans la communauté de communes et des membres de l'association info@domainedepelican.fr http://www.domaineepelican.fr/

