Anglet Parc écologique Izadia Anglet, Pyrénées-Atlantiques Concert pour les oiseaux Parc écologique Izadia Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Concert pour les oiseaux Parc écologique Izadia, 18 septembre 2021, Anglet. Concert pour les oiseaux

Parc écologique Izadia, le samedi 18 septembre à 17:00

### Près de l’observatoire, la violoncelliste Marie-Laurence Tauziède et la violoniste Delphine Labandibar interprètent pour les oiseaux (et les spectateurs) des extraits d’œuvres contemporaines. Echorus de Philip Glass ou classiques comme les Quatre Saisons de Vivaldi. Un moment musical privilégié au sein d’un écrin de nature qui invite à l’envol… Par Music & Tempo.

Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Tout public.

Près de l’observatoire, la violoncelliste Marie-Laurence Tauziède et la violoniste Delphine Labandibar interprètent pour les oiseaux (et les spectateurs) des extraits d’œuvres contemporaines. Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour, 64600 Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Parc écologique Izadia Adresse 297 avenue de l'Adour, 64600 Anglet Ville Anglet lieuville Parc écologique Izadia Anglet