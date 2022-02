Concert pour les 25 ans de l’association Martial Caillaud Salle Aquarelle L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

L’association humanitaire Martial Caillaud vous propose un concert avec l’orchestre philarmonique de la Roche sur Yon, vendredi 4 mars 2022, Salle Aquarelle, à l’occasion des 25 ans de l’association. Au programme : Rikudim, Out of Africa, Glenn Miller Medley, Cavalleria Rusticana, Atom Heart Mother Pink Floyd, Red King Crimson… Présentation de l’association : actions menées, ambitions… Renseignements : 02 51 08 08 08 ou [contact@assomartialcaillaud.org](mailto:contact@assomartialcaillaud.org) Réservations en ligne via HelloAsso : [https://tinyurl.com/bdejsbtj](https://tinyurl.com/bdejsbtj) Les bénéfices de cette soirée seront affectés à des actions de l’association au profit d’enfants. A partir de 18h, possibilité de restauration et boisson sur place à l’extérieur. Pass vaccinal et masque obligatoires.

Entrée : 8 € / Gratuit pour les moins de 15 ans.

