Stiring-Wendel Stiring-Wendel Moselle, Stiring-Wendel CONCERT POUR LE TEMP S DE L’AVENT – FESTIVAL DE L’AVENT Stiring-Wendel Stiring-Wendel Catégories d’évènement: Moselle

Stiring-Wendel

CONCERT POUR LE TEMP S DE L’AVENT – FESTIVAL DE L’AVENT Stiring-Wendel, 19 décembre 2021, Stiring-Wendel. CONCERT POUR LE TEMP S DE L’AVENT – FESTIVAL DE L’AVENT église Saint François Place Sainte-Marthe Stiring-Wendel

2021-12-19 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-19 18:00:00 18:00:00 église Saint François Place Sainte-Marthe

Stiring-Wendel Moselle +33 3 87 29 32 50 https://www.festivaldelavent.fr/ Pixabay

église Saint François Place Sainte-Marthe Stiring-Wendel

dernière mise à jour : 2021-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Stiring-Wendel Autres Lieu Stiring-Wendel Adresse église Saint François Place Sainte-Marthe Ville Stiring-Wendel lieuville église Saint François Place Sainte-Marthe Stiring-Wendel