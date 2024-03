Concert pour le 80e anniversaire du débarquement Saint-Désir, samedi 31 août 2024.

Concert pour le 80e anniversaire du débarquement Saint-Désir Calvados

L’association propose de donner 3 concerts. L’orchestre intergénérationnel du CRD de Lisieux, représenté par des musiciens amateurs et professionnels, proposera un répertoire musical en lien avec la thématique (musique de films, chants, …). Avec ces concerts, nous souhaitons transmettre des valeurs de paix, liberté, réconciliation et de devoir de mémoire. Nous souhaitons rendre hommage à nos libérateurs et en impliquant la jeune génération leur permettre de comprendre pour ne pas reproduire les horreurs du passé.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 18:00:00

fin : 2024-08-31

Allée de la paix

Saint-Désir 14100 Calvados Normandie

