Concert pour le 75ème anniversaire de la Société d’accordéon de la Vallée de Munster Munster, 14 mai 2022, Munster.

Concert pour le 75ème anniversaire de la Société d’accordéon de la Vallée de Munster Munster

2022-05-14 20:15:00 – 2022-05-14 22:00:00

Munster Haut-Rhin

EUR Les accordéonistes de la Gregoria fêtent leur 75ème anniversaire à la salle des fêtes de Munster à 20h15, programme classique folk et variété avec le renfort du sextet de St Croix en Plaine et des chanteurs et musiciens de la classe 1961.

+33 6 37 85 20 40

Munster

