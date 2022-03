Concert pour la St. Patrick Autre lieu, 19 mars 2022, Genève.

Concert pour la St. Patrick

Autre lieu, le samedi 19 mars à 19:00

_DÚSHLÁN ​ duo​_ ​ | Nicolas Zorzin et Frédéric Leclercq Dúshlán ​| est un groupe de musique Celtiques et Traditionnelles. Son répertoire puise dans les traditions orales celtiques mais aussi airs traditionnels, chansons et compositions originales portées par des arrangements contemporains et des rythmiques alliant les grooves modernes et métissés. D’Irlande et d’Écosse, en Bretagne, de la Galice aux Asturies, du Cap Breton jusqu’au sud des États-Unis, le répertoire de Dúshlán embrasse toutes les nations Celtes, et s’aventure parfois au delà grâce notamment a une collaboration avec _Michael Toye_, artiste hors-normes et inclassable, Originaire d’Écosse et d’Irlande qui maitrise un large éventail de genres musicaux et entrelace avec sensibilité et finesse influences de blues, rythmes et mélodies africains, celtiques, ibériques dans une improvisation libre et flexible… Son habilité inventive trouve toute son ampleur sur une guitare exclusivement conçue par le luthier Steve Klein. ### Nous vous attendons pour fêter la St. Patrick avec cet ensemble dont la programmation originale, finement ciselée naviguera entre traditions et modernité, à ne pas manquer! Participation: 35 CHF pp. Information et réservation: 022 548 37 33 / [info@espace-diamono.ch](mailto:info@espace-diamono.ch)

35 chf pp

Duo Dúshlán Featuring Michael Toye

Autre lieu Genève Genève



